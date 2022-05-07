Balıkesir'deki meslek lisesinin öğrencileri matbaa atölyesinde geleceğe hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulamalı matbaacılık eğitimi alan öğrenciler, çok sayıda dijital baskı seçeneğiyle piyasanın ihtiyacını karşılıyor.

Karesi ilçesindeki okulun Matbaa Teknoloji Alanında, 2018 yılında hazırlanan "4.0 Dijital Eğitim Projesi"ne Güney Marmara Kalkınma Ajansından sağlanan 918 bin liralık destekle baskı makineleri alındı.

Kurulan atölyede daha donanımlı yetiştirilen öğrencilere, teorik eğitimlerin yanı sıra serigrafi, ofset baskı, transfer baskı, ciltleme, grafik tasarımı ve dizayn işlemlerinin yanı sıra bazı tasarım programları da öğretiliyor.

Matbaa atölyesindeki makinelerde hem kamu kurumlarının baskı işlemleri gerçekleştiriliyor hem de piyasadaki matbaalara talebe göre destek olunuyor. Sorunsuz bir şekilde siparişe uygun basılan ürünler son kontrollerin ardından sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Kitap, davetiye ve reklam materyallerinin basımı ile bardaklara dijital baskı yapan öğrencilerin, döner sermayeden ücret ödenerek harçlıklarını çıkarmaları da sağlanıyor.

Bu eğitim öğretim yılında 122 öğrencisi bulunan Matbaa Teknolojisi Alanı, 2019'dan bu yana döner sermayeye önemli katkıda bulundu. Yaklaşık 3,5 yılda 3 milyon lira ciro yapan atölye, bunun 1 milyon lirasını bu yılın 4 ayında gerçekleştirdi.

- İnternet tasarımları da öğretiliyor

Okulun müdür başyardımcısı Deniz Apaydın, AA muhabirine, matbaacılık eğitimi verdikleri öğrencilere grafik tasarımından başlayarak tüm süreçleri öğrettiklerini söyledi.

Gelişen teknolojiyi de takip ettiklerini belirten Apaydın, "Öğrencilerimizin internet tasarımları yapması için eğitimler de vermeye çalışıyoruz." dedi.

Apaydın, öğrencilerin bölüme ilişkin tüm süreçleri uygulamalı öğrendikleri için mezun olduklarında piyasada rahatlıkla çalışabilecek konuma geldiklerini anlattı.

Atölyedeki işlerin birçoğunu Balıkesir'de faaliyet gösteren matbaalara yaptıklarını, kamu kurumlarının da taleplerini karşıladıklarını aktaran Apaydın şunları kaydetti:

"Projeyi yaparken Balıkesir'de üretilmeyen işleri bünyemizde üretip sektöre destek vermeyi hedefliyorduk. Kentteki küçük çaplı matbaalara bakış açısı kazandırarak kendilerini geliştirmelerini de istiyorduk. Bugün itibarıyla Balıkesir'deki matbaa ve reklam şirketleri önceden İzmir'de, Bursa'da yaptırdıkları ürünleri bize ürettiriyorlar. Bu tabii onlar için hem fiyat hem de zaman açısından uygun oluyor. Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra işe alarak istihdam ediyorlar."

- "Bu bölümde olmaktan çok memnunum"

9. sınıf öğrencisi Aleyna Kılıçarslan ise bu alanı severek seçtiğini belirtti.

Tasarım yapmayı ve kitaplarla ilgilenmeyi çok sevdiğini dile getiren Kılıçarslan, "O yüzden bu bölümü tercih ettim. Burada kendimi çok geliştireceğime inanıyorum. Bu bölümde olmaktan çok memnunum." ifadesini kullandı.

11. sınıfa devam eden Melis Pınar da teorik eğitimlerin yanı sıra bilgisayarlarda çeşitli programları öğrenerek kendilerini geliştirdiklerini anlattı.

Pınar, üniversitede grafik tasarım bölümü okuyarak kariyerinde ilerlemek istediğini söyledi.

