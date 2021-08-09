Balıkesir'deki motosiklet kazasında ölen zabıta memurunun cenazesi defnedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren zabıta memuru Veli Aycan'ın cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı motorize ekiplerinde görevli Aycan için belediyenin Toplu Taşıma Merkezi'nde tören yapıldı.

Evli ve iki çocuk babası Aycan'ın naaşı, törenin ardından Zağnos Paşa Camisi'ne taşındı.

Aycan'ın cenazesi, cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Aycan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye daire başkanları, mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'de dün gerçekleştirilen 61. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'ndeki görevi sonrası kent merkezine doğru yola çıkan Veli Aycan (43) idaresindeki 10 EB 876 plakalı motosiklet Üçpınar Mahallesi mevkisinde devrilmiş, kazada Aycan hayatını kaybetmişti.



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