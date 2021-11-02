Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, S.K. aralarında husumet bulunan Soysal Halıcı’ya yanındaki tabanca ile 4 el ateş ederek yaraladı.

Tabancadan çıkan mermilerin bacaklarına isabet ettiği Halıcı, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan Halıcı'nın bacak kemiklerinin kırıldığı ve dokuların ciddi şekilde zarar gördüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırıdan sonra kaçan zanlı S.K.'yi yakaladı.

Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.K, tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde S.K'nin Soysal Halıcı'ya önce tokat atması ardından 4 el ateş etmesi, yere düşen yaralıya defalarca tekme atması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.



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