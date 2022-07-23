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Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

23.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan iki kişiden biri olan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeninin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bulunduğu bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da bir fiber tekneyle Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılan ancak daha sonra teknenin motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başlayarak batması neticesinde denizde kaybolan iki vatandaştan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın (21) cansız bedeninin denizden ve havadan aralıksız yapılan arama çalışmaları sonucunda bugün saat 09.00'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında bulunduğu kaydedildi.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.

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