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Balıkesir’den İdlib’e yardım tırı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’de "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" İnsani Yardım Kampanyası kapsamında yardım tırları İdlib için yola çıktı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan insani yardım kampanyasına Balıkesir’den destek sağlamak amacıyla valiliğinin destekleriyle, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, Diyanet Vakfı, İHH, Türkiye Kızılay Derneği Balıkesir Şubesi, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Hızıreli Sosyal Yardımlaşma Derneği, Balıkesir İmam-Hatip Okulları Derneği, Balıkesir Hasan Baba Vakfı tarafından tedarik edilen gıda, giyim ve yaşam malzemeleri, Vali Ersin Yazıcı’nın da katıldığı uğurlama töreninin ardından dualar eşliğinde ihtiyaç sahiplerinin barındığı kamplara gönderildi."Balıkesir olarak kampanyaya destek verdik"Vali Ersin Yazıcı, "Bugün İdlib’e hayırsever, yardımsever halkımızın katkılarıyla doldurulan tırları göndermek üzere bir araya geldik.

Balıkesir’den İdlib’e yardım tırı

Balıkesir’de "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" İnsani Yardım Kampanyası kapsamında yardım tırları İdlib için yola çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde "Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan insani yardım kampanyasına Balıkesir’den destek sağlamak amacıyla valiliğinin destekleriyle, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, Diyanet Vakfı, İHH, Türkiye Kızılay Derneği Balıkesir Şubesi, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Hızıreli Sosyal Yardımlaşma Derneği, Balıkesir İmam-Hatip Okulları Derneği, Balıkesir Hasan Baba Vakfı tarafından tedarik edilen gıda, giyim ve yaşam malzemeleri, Vali Ersin Yazıcı’nın da katıldığı uğurlama töreninin ardından dualar eşliğinde ihtiyaç sahiplerinin barındığı kamplara gönderildi.

"Balıkesir olarak kampanyaya destek verdik"
Vali Ersin Yazıcı, "Bugün İdlib’e hayırsever, yardımsever halkımızın katkılarıyla doldurulan tırları göndermek üzere bir araya geldik. Çok kısa sürede kamu kurumlarımızın, meslek kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, iş insanlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla bu yardımlar toplandı. Balıkesirli hemşehrilerimizin yardımseverliği artarak devam ediyor. Bölgede yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte "Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız" Kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanya ile Türkiye’deki tüm vatandaşlarımız İdlib’li kardeşlerinin yaralarını sarmaya davet edilmiştir. Biz de Balıkesir ili olarak kampanyaya destek verdik. Konu yardım olunca hemşehrilerimiz büyük bir fedakârlıkta bulunuyorlar. Bu kampanyada bizlerle birlikte oldukları için tüm sivil toplum kuruluşları temsilcilerimize ve katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından yardım tırları İdlib’e dualarla uğurlandı. Yardım tırları Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Zağnos Paşa Camisi’nden uğurlandı.

Balıkesir’den İdlib’e yardım tırı

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