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Balıkesir’e kasım ayında 2 bin 525 konut satıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.12.2020 11:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre kasım ayında 2 bin 525 konut satışı gerçekleşti.

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre kasım ayında 2 bin 525 konut satışı gerçekleşti. Çanakkale’de 935 konut satılırken, Türkiye genelinde 112 bin satışı yapıldığı açıklandı.
TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir’de Kasım ayında 2 bin 525 konut satıldı. TÜİK’ den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak 112 bin 483 oldu. Balıkesir’de bir önceki yılın aynı ayına göre azalma ile 2 bin 525 konut satılırken, Çanakkale’de azalış göstererek 935 konut satışı gerçekleştiği açıklandı"
TÜİK’ den yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt" olduğu açıklandı.

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