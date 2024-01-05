Balıkesir’in Endemik Bitkileri sanatla hayat buldu

AVLU Kongre Merkezindeki fuaye alanında Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından hazırlanan ve stantlarda yerini alan el sanatları, nakış, giyim, takı tasarım ve diğer ürünlerin yer aldığı bir sergi düzenlendi. Balıkesir’in kültürel ve doğal değerlerinin görücüye çıktığı sergi ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

BAÜN Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, ülkemizde önemli doğal kaynaklarından olan endemik bitkiler hakkında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla birçok çalışmalar yapılmaktadır. Balıkesir’de de görsel değeri olan bazı endemik bitkilerin Olgunlaşma Enstitümüz tarafından sanatla buluşturulmasını çok değerli bir çalışma olarak görüyorum. Özellikle de son yıllarda keşfedilen Ayvalık çemeni gibi endemik bitkimizin güncel bir anlayışla tasarlanarak günlük hayatın çeşitli alanlarında kullanımını sağlamak, modern ve güncel ürünler aracılığı ile bölgesel tanıtıma ve turizme katkı sağlayacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Süreyya Eray yaptığı açıklamada; endemik bitkilerin görselliğine etki ve boyut kazandırarak, sanatsal bir yapıya dönüştürmek amacıyla başlattıkları projenin devam ettiğini ilerleyen dönemlerde üniversiteyle işbirliği içinde farklı endemik bitkilerin de bu şekilde hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Sergide ayrıca Balıkesir’in beyaz zambak ve mavi yıldız gibi meşhur çiçeklerine ait tasarımlar da izleyicilerin dikkatlerini çekti.

