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Balıkesirli kahveci çayı 50 kuruş yaptı müşterileri arttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, 5 yıldır kahvehane işleten Uğur Eroğlu, çayı 50 kuruş yaptı müşterisi arttı.

Burhaniye ilçesinde, 5 yıldır kahvehane işleten Uğur Eroğlu, çayı 50 kuruş yaptı müşterisi arttı. Kazancının iyi olduğunu anlatan Eroğlu, çayı 50 kuruştan satmaya devam edeceğini söyledi.
Kavakdibi Caddesinde 5 yıldan bu yana kahvehane işleten 50 yaşındaki Uğur Eroğlu, geçtiğimiz yıl çayı da ayranı da 50 kuruştan satarken adını duyurdu. İlçede çay fiyatlarının 1,5-2 liraya çıkması üzerine çay fiyatını 1 liraya çıkaran Eroğlu, aynı caddede çay ocağı açan bir vatandaşın esnaflara 75 kuruştan çay satmaya başlaması üzerine fiyatını 50 kuruşa indirdi. bir anda müşterileri artan Eroğlu, 50 kuruştan da para kazandığını söyledi. Kavakdibi caddesinde 5 yıldır kahvehane işlettiğini anlatan Uğur Eroğlu, “5 yıldır buradayım. Çayı 50 kuruştan satıyorum. Bu fiyatlarla da para kazanıyorum. Vatandaş da memnun bende memnunum. Ömrüm yettiğince böyle devam edeceğim” dedi. Cadde esnaflarından Şinasi Çelik de, “Kahvecimiz çayı 50 kuruş yaptı. Bol bol çay içiyoruz. Çayı da iyi” dedi. Çağlar Yıldırım ise, “Mahallemizin kahvecisi çayı 50 kuruş yaptı. Ucuz satmasına rağmen çayı da iyi. İnşallah böyle devam eder” dedi.

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