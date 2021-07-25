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Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'dan "sahte hesap" uyarısı:

25.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kulübümüzün anlaşmaya varmadığı oyuncularla sözleşme yenilediği yönünde paylaşımlar yapılarak yanlış algılara neden olan bu sahte hesaplara itibar edilmemesi bizim için son derece önemli"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, sosyal medyada kırmızı-beyazlı takım adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kulüp Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Twitter ve Facebook'ta Balıkesirspor adını kullanarak açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu sahte hesapların kulüple ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Balıkesirspor üzerinden yaptıkları paylaşımlarla hatırı sayılır bir takipçiye ulaşan bu sahte hesaplar son günlerde beni ve yönetimimi eleştiren paylaşımlar yapıyor. Hatta bazen kulübümüzün anlaşmaya varmadığı oyuncularla sözleşme yenilediği yönünde paylaşımlar yapılarak yanlış algılara neden olan bu sahte hesaplara itibar edilmemesi bizim için son derece önemli. Kulübümüzün Twitter ve Facebook'ta tek bir resmi hesabı var. Bunlar dışındaki hesaplar sahtedir."

Yılmaz, kulübün transfer yasağını da yakın zamanda kaldırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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