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BAL’ın oynanması için adım atıldı

16.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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BAL’ın oynanması için adım atıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılması kesinleşen 263 kulübün Bölgesel Amatör Ligde (BAL) oynama yaşı uygunluğu olan 2005 ve daha büyük doğumlu futbolcularının filiz lisans, vize ve transfer işlemlerinin yapılması için TFF Bölge Müdürlüklerine bilgilendirme yazısı gönderdi.Yerel liglere katılacak amatör kulüplerimizin lisans işlemlerinin Amatör İşler Kurulunun konuyla ilgili bir duyurusu yapılıncaya kadar kesinlikle yapılmayacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılması kesinleşen 263 kulübün Bölgesel Amatör Ligde (BAL) oynama yaşı uygunluğu olan 2005 ve daha büyük doğumlu futbolcularının filiz lisans, vize ve transfer işlemlerinin yapılması için TFF Bölge Müdürlüklerine bilgilendirme yazısı gönderdi.
Yerel liglere katılacak amatör kulüplerimizin lisans işlemlerinin Amatör İşler Kurulunun konuyla ilgili bir duyurusu yapılıncaya kadar kesinlikle yapılmayacağı kaydedildi. TFF’nin bu kararı oynatılıp oynatılmayacağı tartışma konusu olan BAL Ligi’nin oynatılacağı anlamına geliyor.

Diyarbakırspor da mücadele ediyor
Son 3 sezonda üst üste 3 lig çıkarak BAL’da oynama hakkı kazanan Diyarbakırspor’un da aralarında bulunduğu 263 takımla oynanacak ligde grup sayısı artırılarak ligin tek devreli oynatılması bekleniyor.
TFF’nin ligin takvimi ile ilgili olarak birkaç gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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