Balkan köylerinde yaşayan çocukların 23 Nisan coşkusu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Balkan köylerinde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerini evlerinde sürdürüyor.

AA ekibi, öğrencilerden Ece Işık, Çağatay Eş, Zeynep Sözen, Yağız Eker, Aysima Saykın ve Eda Ayata'nın coşkularına tanıklık etti.

İlkokul öğrencileri bayram dolayısıyla çizdikleri resimleri, Türk bayrağı ve balonları evlerinin camlarına astı.

Bazı öğrenciler evlerinin penceresine, bazıları ise bahçeye çıkarak şiirler okudu.

Bazı öğrenciler şiir okuduktan sonra "Evde kal Türkiye" diye bağırarak mesaj verdi.

Öğrencilerden Yağız Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sivriler Köyü İlkokulu öğretmeni Aydın Göre de bugün köylerinde büyük coşku yaşandığını ifade etti.

Öğrencisi olan evlerin camlarının süslü olduğunu belirten Göre, "Koronavirüs nedeniyle okullarımız kapalı ama biz bayramımızı en iyi şekilde kutluyoruz. Şiirler, şarkılar söylendi. Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

