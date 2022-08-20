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Balkan Ninnisi dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu

20.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yıl sonra efsane proje "Elveda Rumeli"nin köyünde çekimi yapılan Balkan Ninnisi dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu. Dizinin başrollerinde ise erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk, Kaan Turgut ve Hakan Boyav yer alıyor.

Balkan Ninnisi dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu

TRT 1’in uzun yıllar sonra yurt dışında çekilen ilk dizisi olan “Balkan Ninnisi” salı akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı dizi Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin etkileyici hikâyesini ekrana taşıyor.

Serdar Akar ve Selahattin Sancaklı’nın yönettiği dizinin kadrosuna 9. bölümde 2 yeni oyuncu katılıyor. Tolga Ortancıl sevilen dizide “İrfan” rolüne hayat verecek.

Dizinin diğer yeni oyuncusu ise Ecem Gümüşsu… Genç yetenek “Balkan Ninnisi”nde Makedon köyünde mahsur kalmış ve zorla evlendirilmek üzere olan “Fatma” rolünü canlandıracak.

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ELVEDA RUMELİ'NİN ÇEKİLDİĞİ KÖY

Öte yandan dizi 15 yıl sonra unutulmaz dizi “Elveda Rumeli’ye ev sahipliği yapan köyde çekim yapıyor. “Elveda Rumeli’de Sütçü Ramiz rolünü oynayan “Balkan Ninnisi”nin Süleyman’ı Erdal Özyağcılar da yıllar sonra aynı mekanda çekim yaptığı için duygusal anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Balkan Ninnisi dizisi
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