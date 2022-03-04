Balkonunu atölyeye çeviren kadın, tekstil ürünlerini yurt dışına da pazarlıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de yaşayan 34 yaşındaki Arzu Atalay, atölyeye çevirdiği evinin balkonunda düğüm teknikleri kullanarak yaptığı tekstil ve süs ürünlerini yurt içi ve dışına pazarlıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Atalay, geçen yıl kentteki Halk Eğitim Merkezinde (HEM) katıldığı kurs sayesinde makrome sanatını öğrendi.

Birbiri arasından elle geçirilen ipliklerden düğümler yapılan bu sanat alanında zamanla kendini geliştiren Atalay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı el emeği ilk ürünleri, çevresindekilerden rağbet gördü.

Bu ilgi üzerine Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin balkonunu atölyeye dönüştüren Atalay, şimdilerde ise zamanının çoğunu iplere düğüm atarak kadın ve çocuk figürlerini konu alan eserler üretmeye ayırıyor.

- Satışlarını internet üzerinden yapıyor

Günün belirli saatlerinde atölyesinde çalışma yapan Atalay, eserlerini internet üzerinden çevre il ve ilçelerin yanı sıra Almanya ile İsviçre başta olmak üzere birçok ülkedeki gurbetçi hemşehrisine de pazarlayarak gelir sağlıyor.

Arzu Atalay, AA muhabirine, geçen yıl eylül ayında HEM'de katıldığı giyim kursunda eğitmeninin önerisi üzerine makrome sanatıyla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Yaptığı çalışmalarla bu sanat alanında zamanla kendini geliştirdiğini ifade eden Atalay, "Yaptığım ilk ürünleri sosyal medya hesabımdan paylaştım ve çok güzel dönüşler aldım. Ürünlerime ilgi ve siparişler yoğun olunca da farklı bir sosyal medya hesabı açıp oradan satış yapmaya başladım." dedi.

- Kiralar yüksek olunca evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü

Atalay, yaz aylarında stant açıp ürünlerini kent merkezinde satışa sunduğunu belirterek müşterilerinden çok güzel yorumlar aldığını ve bu durumun kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Çalışmalarında yüzlerce çeşit ürün ortaya çıkardığını anlatan Atalay, "Ürünlerime talep çok olunca ben de atölye açmak istedim ancak kiralar çok pahalı olunca bu düşüncemden vazgeçip evimin balkonunu atölyeye çevirdim." ifadesini kullandı.

Atalay, balkonda doğa manzarasına karşı eserler üretmenin kendisine enerji kattığını dile getirerek "Satışlarım şu an iyi ve farklı tasarımlar olunca müşterilerin ilgisini çekiyor. İl dışına ve yurt dışına satışlarım devam ediyor. Genel olarak anne, kız çocukları ve emekçi kadınların figürleri üzerine çalışmalar yapıyorum." diye konuştu.

