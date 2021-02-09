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Balyaları yanan çiftçiye devletten 20 ton saman

09.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Balyaları yanan çiftçiye devletten 20 ton saman

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de saman balyaları yanan çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 ton saman verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi'nde geçen hafta çıkan yangında çiftçi Hidayet Demirtaş'ın 6 bin balya samanının yandığını Bakanlığa bildirdi.

Müdürlük ekipleri, Bakanlığın talimatıyla Demirtaş'a verilmek üzere 20 ton saman tedarik etti.

Samanın çiftçiye teslimi için düzenlenen törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin, burada yaptığı konuşmada, çiftçinin yaşadığı üzücü olay üzerine devletin hızlı şekilde refleks gösterdiğini söyledi.

Vatandaşın zararının giderildiğini vurgulayan Şahin, "Yangın haberi ulaşır ulaşmaz bölgeye gittik. Daha sonra durumu Bakanlığımıza bildirdik. Hızlı şekilde hareket ederek en yakın tarım işletmesinden temin ettiğimiz saman balyalarını buraya getirdik. Bunun yanında Kocasinan Ziraat Odası da kaba yem desteği verdi." diye konuştu.

Çiftçi Demirtaş da destekten mutlu olduğunu dile getirerek, emeğe geçen herkese teşekkür etti.

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