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BAMBAŞKA BİRİ 2. BÖLÜM kesintisiz izle! FOX TV Bambaşka Biri dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu

18.09.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambaşka Biri dizisi ikinci ve yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Bambaşka Biri'nin başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz yer alıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki, Bambaşka Biri son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu...

Bambaşka Biri ikinci bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümü ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. İşte Bambaşka Biri ilk bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her Pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşk Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin ilk bölümünde;
İstanbul'a yeni dönen savcı Leyla Gediz, daha ilk günden aldığı davanın ve aynı gün tanıştığı adamın hayatını değiştireceğinden habersizdir. Leyla, bütün Türkiye'yi sarsan bir cinayet vakasının başına geçer. Türkiye'nin en sevilen haber sunucusu Kenan Öztürk ise Leyla'nın bağlı olduğu başsavcı Turan'ın oğludur ve aynı davayla yakından ilgilenmektedir. Kaderleri sürekli kesişen Kenan ve Leyla, aralarındaki çekime karşı koyup soruşturma yolunda beraber yürümek zorunda kalacaklardır. Ne var ki katilin ne kadar yakında olduğundan habersizlerdir.

BAMBAŞKA BİRİ 2. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 2. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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