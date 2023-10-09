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BAMBAŞKA BİRİ 5. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

09.10.2023 19:03 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri dizisi 5. yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri'nin başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz yer alıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki, Bambaşka Biri son bölümde ne oldu?

Bambaşka Biri yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. Bambaşka Biri'nin 5. bölümü 9 Ekim 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin dörüncü bölümünde;
İrfan son anda susturulsa da bazı acımasızlıklar karşısında sessiz kalamayanlar olacaktır. Leyla, tekerine çomak sokanın kendi babası olduğundan habersiz, cinayetlerin altında yatan gerçeği çıkarmak için 7 Eylül 1995 tarihinin peşine düşer. Bu yolda Kenan'la birlikte yürümek zorunda kalan Leyla, Kenan'ın daha önce görmediği bir yüzüyle karşılaşır.

bambaşka biri 4. bölüm

BAMBAŞKA BİRİ 5. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 5. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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