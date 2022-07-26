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Bambi Yatak, Trabzon'daki 5'inci mağazasını açtı

26.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambi Yatak, Trabzon'daki 5'inci mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Bambi Yatak, Trabzon'daki 5'inci mağazasını My Mall AVM'de hizmete açtı.

Bambi Yatak'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, mağaza yatırımı portföyünü Trabzon ile zenginleştirdi.

Marka, Trabzon My Mall AVM'de açtığı yeni şubesiyle 700. mağaza hedefine bir adım daha yaklaştı. Hikayesi olan ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran marka, Akçaabat, Yomra ve Ortahisar'daki mağazalarının ardından Vakfıkebir'de 5'inci şubesini açmış oldu.

Bambi, Trabzon'daki 5'inci mağazasını büyüme stratejisinin önemli bir aşaması olarak değerlendiriyor. Huzur AVM adıyla da anılan My Mall AVM içinde yer alan 500 metrekare büyüklüğündeki mağaza, Trabzonlulara Bambi markasını taşıyan tüm ürünleri sunuyor.

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Trabzon bambi yatak

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