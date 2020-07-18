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Bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti

AYDIN HABERLERİ  | 18.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Koçarlı’da bamya üretimi yapan ve 20 gün içerinde yüzde 35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Koçarlı’da bamya üretimi yapan ve 20 gün içerinde yüzde 35 düşen fiyatlardan dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla bamya üreticisinin elinde kalan ürünleri satın alınıp Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Başkan Çerçioğlu çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek “Aydınlı hiçbir üreticimizi mağdur etmeyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır” diye konuştu.
Daha önceki yıllarda portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi bu kez de bamya üreticisine destek oldu. Girdi fiyatlarının düşmemesine rağmen ürün fiyatları sürekli olarak düşen bamya üreticisinin imdadına yetişilirken üreticiler kendilerine Başkan Çerçioğlu’ndan başka hiçbir kurumun destek vermediğinin altını çizdi.
Üreticiler, "Bazı kurumlar koperatifleşebilmemiz için 3-4 yıl içerisinde destek vereceklerini söylüyor. Oysa Özlem Başkan hemen kooperatif için destek olmaya başladı. Bunun yanında ürünlerimizi de şimdi alıyor. Bizim sorunlarımızın bugün çözümü kavuşması gerekiyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na sorunumuza hemen el attığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Bamyanın günlük olarak toplanması gerektiğinin ve toplanmadığı takdirde ürünün çöpe gittiğinin altını çizen üreticiler, onlarca mahallede binlerce vatandaşın bamyadan ekmek kazandığını söyledi. Üreticiler, düşen fiyatlar sebebiyle çalışanların ücretlerini ödemede zorlandıklarını belirtti.
Başkan Çerçioğlu ise her zaman Aydınlı üreticilerin yanında olacaklarını vurgularken Büyükşehir Belediyesi’nin tarlada kalan ürünlerin her zaman alıcısı olacağının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi’nin bu politikasını bu yıl bamya üreticisi için de uygulayacağını ifade eden Başkan Çerçioğlu “Öncelikle hızlıca çözüm üreterek bamya üreticimizin elindeki ürünü satın alıyoruz. Üreticilerimizle konuştuk, hemen bir üretim kooperatifi kurulması için de çalışmalara başladık. Üreticilerimizi kooperatifleşmelerini sonuna kadar destekliyoruz. Aydın’da sosyal belediyeciliği sonuna kadar uygulayacağız. Üreticimiz yeter ki üretsin. Üreticimizin özellikle de içinden geçen süreçte üretimden vazgeçmemesi gerekiyor. Pandemi sürecinde yerel üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Üreticimizin üretmeye devam edebilmesi için desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu desteği sonuna kadar vereceğiz” şeklinde konuştu.

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