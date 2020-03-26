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Banaz’da sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlara yemek desteği

UŞAK HABERLERİ  | 26.03.2020 20:08 | Son Güncelleme

Uşak’ta korono virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşlar için iki öğün yemek dağıtımı yapıldı.Uşak’ın Banaz ilçesinde kaymakamlığa bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için yemek dağıtımı yaptı.

Uşak’ta korono virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşlar için iki öğün yemek dağıtımı yapıldı.

Uşak’ın Banaz ilçesinde kaymakamlığa bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için yemek dağıtımı yaptı. Ekipler tarafından kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere, günde iki öğün yemek vatandaşların evlerine doğrudan teslim ediliyor. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen ve yanlarında aile yakınları olmayan vatandaşlar için uygulamanın ilçenin birçok yerinde devam edileceği aktarıldı.

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