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Bandırma Vapuru, 19 Mayıs'tan itibaren sanal olarak da gezilebilecek

16.05.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Vapuru, 19 Mayıs'tan itibaren sanal olarak da gezilebilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sabancı Vakfı'nın iş birliği ile hayata geçirilen "Bandırma Vapuru Sanal Müzesi", Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 102. yılında internet sitesinde ziyarete açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikasının 2001 yılında yapıldığı hatırlatıldı.

Replikanın 18 Mayıs 2003 yılında müze olarak hizmete girdiği belirtilen açıklamada, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Bandırma Vapuru'nun artık sanal olarak da gezilebileceği vurgulandı.

Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi'nin "www.samsun.bel.tr" adresi ve "www.sabancivakfi.org" adreslerinden 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren gezilebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor."

Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabanca, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikalarının da yer aldığı aktarılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayının Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örneklerin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bandırma Vapuru Sanal Müzeyi" tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyduklarını bildirdi.

Demir, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile tarihi değiştiren olayların başladığını hatırlatarak, "Bandırma Vapuru bundan 102 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği misafirleri ile bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. Bu proje dolayısı ile Güneşin Doğduğu Şehri sanal ortam kanalıyla tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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