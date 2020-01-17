YURTHABER
  4. Bandırma’da 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Bandırma’da 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılında 27 bin öğrenci tatile girdi.Bandırma Yamanegeli İlkokulu’nda karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yarıyıl tatiline giren ilkokul öğrencilerine karne dağıttı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılında 27 bin öğrenci tatile girdi.
Bandırma Yamanegeli İlkokulu’nda karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yarıyıl tatiline giren ilkokul öğrencilerine karne dağıttı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü, karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamladığını söyledi. İlçede bin 600 öğretmenin görevli olduğunu, 27 bin öğrencinin de karne aldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Aslan “okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde yarıyıl tatiline çıktılar. 15 günlük bu yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını, gezmelerini, sinemaya gitmelerini ve çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Bilgisayarın, televizyonun başında çok fazla vakit geçirmesinler. Aileleriyle bolca vahit geçirsinler ve en önemlisi de müzeleri gezsinler. Öğrencilerin güzel bir dinlenme süresi geçirmelerini istiyoruz “dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Kaymakam Çalık’tan çevre ve doğa uyarısıKaymakam Çalık’tan çevre ve doğa uyarısı
Öğrencilerden huzurevi sakinlerine moral ziyaretiÖğrencilerden huzurevi sakinlerine moral ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:23
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:39

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Buse Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.