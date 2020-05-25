YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihin en ıssız bayramı yaşanıyor.Bandırma’da koronavirüs pandemisi nedeniyle arefe gününde başlayan ve bayram sonuna kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihin en ıssız bayramı yaşanıyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihin en ıssız bayramı yaşanıyor.
Bandırma’da koronavirüs pandemisi nedeniyle arefe gününde başlayan ve bayram sonuna kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihin en ıssız bayramı yaşanıyor. Bandırmalılar sokağa çıkma kısıtlamasına tam riayet ederken sokaklar adeta terkedilmiş şehri andırıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında İçişleri Bakanlığı’nca uygulanan istisnalara göre şehir genelinde pastaneler, tatlıcılar, çiçek satıcıları açık bulunurken, bu işyerlerinin satışlarının tamamına yakınını paket servis sistemiyle yaptıkları gözlemleniyor.
Öte yandan vatandaşlar sağlık kuruluşları ve eczanelerdeki ihtiyaçları doğrultusunda dışarı çıkarlarken polis ekiplerinin de kent genelinde sıkı denetimleri sürüyor. Polis ekipleri şehrin ana arterlerinde yaptıkları kontrollerde sokağa çıkan araç sürücülerini sorgulamalarını yaparak, izin belgelerini kontrol ediyor.
Kentin her zaman araç ve yaya trafiği nedeniyle yoğunluk yaşayan İnönü, Atatürk, Kaşif Acar, Ordu, Cumhuriyet caddeleri gibi ana yolları ve Adnan Menderes Bulvarı civarı bomboş görüntüsü ve sadece sokak hayvanlarının bulunmasıyla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:32
Yatsı
22:11

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hayvan hırsızları köpekleri zehirleyerek, koyunları çaldı

Hayvan hırsızları köpekleri zehirleyerek, koyunları çaldı

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.