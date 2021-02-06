Bandırma’da sahte rakı operasyonları sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte yada kaçak olarak değerlendirilen rakı ve anason aroması ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince “Alkollü İçki Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma İlçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Şüpheli şahsın ikametinde sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine şüphelinin ikametinde yapılan operasyonda; 45 Litre 5 litrelik bidonlar içerisinde 2,5 Litre Sahte Rakı 3 Şişe halinde, 1 Şişe Anason Araması 1 litre, 1 Adet Sıvı ölçüm aparatı ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

