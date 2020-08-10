YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırma’da şehir içi ulaşıma zam

Bandırma’da şehir içi ulaşıma zam

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş.

Bandırma’da şehir içi ulaşıma zam

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ulaşım ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.
Bandırma’da şehir için ulaşım ücretlerine zam yapıldı. 2004 yılından bu yana şehir için ulaşımı gerçekleştiren Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. yetkilileri artan maliyetler nedeniyle ulaşım fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla 3 lira olan kartsız biniş ücreti 3,75 TL’ye, kartlı biniş 3,25 TL’ye, öğrenci ulaşım fiyatı da 2,25 TL’ye yükseldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş tarafından Gönen - Bandırma arası yolcu ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Zamlı fiyatlarla Gönen - Bandırma arasında ulaşım ücreti 14 TL’ye yükseltildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samandağ’da Kaza: 3 yaralı

Samandağ’da Kaza: 3 yaralı

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:09
Öğle
13:19
İkindi
17:08
Akşam
20:19
Yatsı
21:48

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Caner Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ayyıldız Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.