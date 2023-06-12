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Bandırma’nın sahillerinde denize girmek istiyorlar

12.06.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, sahil kenarı bir ilçe olmasına rağmen denize girilecek alanın olmayışından yakınan çocuklar, Bandırma’da denize girilecek bir yer istiyor.

Sahil kenarı bir şehir olduğu halde denize girme imkanı bulunmayan Bandırma’da, serinlemek isteyen çocuklar tehlikeli olmasına rağmen limanda denize giriyorlar. Yaklaşık 40 sene önce Livatya Sahili’nde denize girilebilen Bandırma’da, günümüzde ise denize girilebilecek tek bir nokta bile bulunmuyor. Yaz ayları geldiğinde, serinlemek ve biraz olsun eğlenmek isteyen ama durumları olmayan bazı çocuklar, denize girilebilecek en yakın yerlerden olan Erdek Kapıdağ Yarımadası’na gidemedikleri için Bandırma’da balıkçıların teknelerini bağladığı yerde denize giriyorlar.

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