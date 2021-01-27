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Bandırma’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

27.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ve beraberinde kar yağışı Bandırma’da da etkili oldu.Balıkesir’in Bandırma ilçesine sabah saatlerinde kendini gösteren yağmur yerini kara bıraktı.

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ve beraberinde kar yağışı Bandırma’da da etkili oldu.
Balıkesir’in Bandırma ilçesine sabah saatlerinde kendini gösteren yağmur yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından kar yağdı. Bandırma ve Edincik Mahallesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Âîi bastıran kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı sıfırın üzerinde seyrettiği için yerlerde kar fazla tutmadı ve hayatı olumsuz etkilemedi. Ara ara etkisini gösteren kar yağışı evlerin çatıları, araçların üzerlerinde tuttu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede devam etmesi bekleniyor.

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