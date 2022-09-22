Bandırmaspor, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor

BALIKESİR (AA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, lig verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Teknik Direktörü Gürsel, son oynadıkları Eyüpspor maçında beklenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, bu mağlubiyetten gereken dersleri çıkarttıklarını ifade etti.

Lige verilen arayı ey iyi şekilde değerlendireceklerini kaydeden Mustafa Gürsel, şunları kaydetti:

''Milli maç arasından istifade ederek dün çalışmalara başladık. 26 Eylül Pazartesi günü 19 yaş altı takımımızla bir hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra önümüzdeki hafta oynayacağımız Yılport Samsunspor maçına en hazır şekilde hazırlanacağız. Eyüpspor maçını taraftarımıza ve camiamıza unutturacak ve yolumuza devam edeceğiz."

Cezalı oyuncularının bulunmadığını anlatan Gürsel, kaptan Kerim Avcı’nın sağlık durumuyla ilgili de "Şu anda tedavisi devam ediyor. Onun dışında da sakat oyuncumuz yok." bilgisini verdi

