Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti

BALIKESİR (AA)- TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Geçen sezon Eskişehirspor forması giyen genç futbolcu, 23 maçta 3 gol kaydetti.



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