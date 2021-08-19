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Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti

19.08.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı transfer etti

BALIKESİR (AA)- TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Geçen sezon Eskişehirspor forması giyen genç futbolcu, 23 maçta 3 gol kaydetti.

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