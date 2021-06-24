Bandırmaspor, Senegalli Philippe Paulin Keny'yi transfer etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Philippe Paulin Keny'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Senegalli forvetle 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, Keny'nin en son Fransa Ligue 2'de forma giydiği ifade edildi.



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