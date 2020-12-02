Bandırmaspor’da pozitif futbolcu sayısı 12 oldu

TFF 1. Lig’de mücadele eden Bandırmaspor’da korona virüse yakalanan iki futbolcunun testleri negatife dönerken bugün yapılan testlerde bir futbolcunun daha pozitif çıkması ile pozitif olan futbolcu sayısı 12 oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da bu hafta deplasmanda oynanacak Menemen Belediyespor maçı hazırlıkları sürerken, yapılan testler sonucunda Covid-19’a yakalanan futbolcu sayısı da arttı. Bordo-beyazlılarda korona virüse yakalanan futbolculardan ikisi sağlığına kavuşurken bugün yapılan yeni testlerde bir futbolcunun daha pozitif çıkması ile pozitif futbolcu sayısı 12 oldu. Bordo-beyazlı camiada 6 personelin de test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

