YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor’da vaka sayısı arttı

Bandırmaspor’da vaka sayısı arttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.11.2020 20:06 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig de oynayan RH Bandırmaspor’da korona virüslü pozitif futbolcu sayısı 4’e yükselirken, testi pozitif çıkan 2 personelle birlikte toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.
RH Bandırmaspor’da korona virüse yakalanan futbolcu sayısına yenileri eklendi. Hafta içinde deplasmanda Altınordu ile oynadığı erteleme maçı öncesinde 2’si futbolcu olmak üzere 4 kişide korona virüsüne rastlanan bordo-beyazlılarda vakalar arttı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 2 futbolcumuzda daha pozitif bulguya rastlanmış olup, pozitif sayımız futbolcularımızda 4, personelimizde 2; toplamda 6 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:49
Öğle
12:59
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Ahu Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.