Bando mahallelerde 23 Nisan konseri verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Belediyesi Bando Takımı, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde olan yurttaşlara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahallelerde konserler verildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın talimatıyla harekete geçen Fethiye Belediyesi Bando Takımı, Fethiye’nin neredeyse tamamını gezerek konser verdi.Fethiyeliler mahalle mahalle gezen bando ekibine camlardan ve balkonlardan alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar Türk Bayraklarını sallayarak Bando ekibe destek verdi. Konserlerde Harbiye Marşı, İzmir Marşı, Ordu marşı, 30 Ağustos Marşı gibi birçok marşları çalındı.

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları unutulmadı.

Fethiye Belediye Bandosu aynı zamanda güvenlik güçlerinin görev yaptığı bina önlerinde ve Fethiye’de bulunan sağlık kurumlarının acil girişlerinde konserler verdi. Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları böylesine özel bir günde, kendilerine moral vermek için yapılan bu etkinlik için yetkililere teşekkür ettiler.

Fethiye Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından mahallelerde yapılan konserleri kısa film şeklinde yayınladı. Yayınlanmasının kısa bir süre sonra video binlerce kişi tarafından izlendi.

