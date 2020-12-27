YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

ANTALYA HABERLERİ  | 27.12.2020 11:30 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerini ziyaret etti.Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan kent mobilyası üretim atölyelerini ziyaret etti.

Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerini ziyaret etti.
Başkan Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’nde bulunan kent mobilyası üretim atölyelerini ziyaret etti. Parklarda yer alan pergolelerden banklara ve masalı oturma gruplarına belediyenin ihtiyacı olan kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan atölyeleri ziyaretinde Başkan Uysal’a devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Atölyelerin, covid-19 pandemisi nedeniyle, parklarda birçok kişinin yan yana oturduğu bank ve oturma gruplarının dönüşümüyle ilgili çalışmalara yoğunlaştığı aktarıldı. Bankların, araları en az 1 metre iki oturma alanı olacak şekilde düzenlendiği belirtilirken masalı oturma gruplarının ise tekli oturma düzeninde yapıldığı kaydedildi. Ziyaretinde, atölyede çalışan ustalarla da sohbet eden Başkan Uysal, kent mobilyalarının pandemi koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenme çalışmalarına da yardım etti.

Bank ve oturma gruplarında pandemi değişikliği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:03
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Akar Eczanesi
Muratpasa
Ake Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.