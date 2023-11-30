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Banka kartlarını kiraya vererek dolandırıcılık yapıyordu, siber polise yakalandı

30.11.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonda, başkasına ait banka kredi kartlarını kiralayarak maddi gelir elde ettiği öne sürülen bir şahıs gözaltına alındı.

Banka kartlarını kiraya vererek dolandırıcılık yapıyordu, siber polise yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık" yapan şahsılara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, siber polisi tarafından K.A. isimli şahsın, güven sağladığı kişilerin banka kredi kartlarını başka kişilere kiralama yöntemiyle maddi gelir elde ettiği öne sürüldü. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüpheli şahıs K.A.’yı bulunduğu ikamette gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Banka kartlarını kiraya vererek dolandırıcılık yapıyordu, siber polise yakalandı

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