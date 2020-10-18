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Banu Alkan'ın unutamadığı öpüşme sahnesi... Geçimini nasıl sağladığını da açıkladı

18.10.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Banu Alkan'ın unutamadığı öpüşme sahnesi... Geçimini nasıl sağladığını da açıkladı

Yeşilçam'ın efsane ismi Banu Alkan açıklamalarıyla gündem oldu. Alkan geçimini nasıl sağladığını ve oyunculuk yaptığı dönemdeki unutamadığı öpüşme sahnesini açıkladı.

CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına konuk olan Banu Alkan, sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına ilginç yanıtlar verdi.

Alkan ekranlarda yer almadığı için geçimini nasıl sağladığı merak konusu oldu. Banu Alkan bu soruya "-Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor" dedi.

Maddi zorluk çektiği dönemde Fikret Mualla tablolarını sattığını söyleyen sanatçı, “Bir-iki tabloyu kötü günler için saklıyorum” dedi.

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Alkan "'Hiç unutamadım' dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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"Oldu tabii. Cüneyt Arkın’la. Çok yakışıklı bir adam. 30’lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan."

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