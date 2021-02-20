YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

20.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun görüşü ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı için bazı bölümlerde yüz yüze veya hibrit eğitim kararı aldı.Bandırma’da bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi normalleşme adımları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte yaptığı toplantıda alınan kararların ardından 2020-2021 Bahar Yarıyılı için bazı bölümlerde yüz yüze veya hibrit eğitim kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun görüşü ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı için bazı bölümlerde yüz yüze veya hibrit eğitim kararı aldı.
Bandırma’da bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi normalleşme adımları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte yaptığı toplantıda alınan kararların ardından 2020-2021 Bahar Yarıyılı için bazı bölümlerde yüz yüze veya hibrit eğitim kararı aldı. Buna göre Üniversitede 2020-2021 Bahar Yarıyılı dersleri, akademik takvime uygun olarak, 01 Mart 2021 tarihinde başlayacak. 2020-2021 Bahar Yarıyılında Hibrit (Karma) Eğitim Modeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecek.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik 4 ncü sınıf, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 ncü sınıf ile Beslenme ve Diyetetik bölümü 3 ncü sınıf öğrencileri yüzyüze, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3 ncü sınıf öğrencileri tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik bölümü 2 nci sınıf öğrencileri yüz yüze, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıf öğrencileri zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, TÖMER öğrencileri Sertifika Program Dersleri ise yine tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılacak.
İsteyen öğrenci kaydını dondurabilecek
Ayrıca Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm ders, uygulama ve sınav faaliyetleri Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM) altyapısı kullanılarak çevrimiçi gerçekleştirilecek. Çevrimiçi gerçekleşecek tüm dersler senkron (eşzamanlı) olarak yapılacak. 3+1 zorunlu iş yeri eğitimi / iş yeri uygulaması olan programlar ile zorunlu ve isteğe bağlı stajlar gibi işletmelerde yapılan mesleki uygulamalar iş yerinde fiili olarak yapılacak. Sınavlar 2020-2021 Güz Yarıyılı’nda olduğu gibi tüm akademik birimlerde çevrimiçi olarak yapılacak. Lisansüstü eğitimde doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavları, tez önerisi sunumları, tez izleme raporu sunumları ile tez savunma sınavlarının yüz yüze veya uzaktan katılımla yapılmasına Enstitü yönetimleri karar verecek. Salgın endişesi veya farklı nedenlerle eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrenciler, talep etmeleri halinde kayıt dondurma haklarından yararlanacaklar. Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirleri almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla, Üniversite öğrencileri ve diğer üniversitelerde gelen öğrenciler yerleşkelerdeki derslikler, kütüphane ve laboratuvarlardan kontrollü bir şekilde yararlanabilecekler.

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:27
İkindi
16:27
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

İlter Eczanesi
Merkez
Saran Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Hafta sonu sokaklar sokak hayvanlarına kaldı

Evde çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı

Evde çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı

İnekleri yanmaktan itfaiye kurtardı

İnekleri yanmaktan itfaiye kurtardı

Balıkesir’de aranan 16 şahıstan 4’ü tutuklandı

Balıkesir’de aranan 16 şahıstan 4’ü tutuklandı

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Edremit tarihi evleri gün yüzüne çıkıyor

Edremit tarihi evleri gün yüzüne çıkıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.