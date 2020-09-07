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Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpeklere vatandaşlar sahip çıkıyor

KARS HABERLERİ  | 07.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Baraj nedeniyle boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpeklere vatandaşlar sahip çıkıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan baraj nedeniyle boşaltılan köyde aç kalan köpeklere duyarlı vatandaşlar sahip çıktı.

İlçede yapımı tamamlanan Karakurt HES Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle boşaltılan büyük bir bölümü boşaltılan Karakurt köyünün alt kısmındaki ev ve iş yerleri su altında, köydeki köpekler de sahipsiz kaldı.

Köyün su altında kalmayan üst kısmındaki yaklaşık 15 hanede ve ilçede yaşayan duyarlı yöre sakinleri, sahipsiz ve aç kalan köpeklerin karınlarını iki üç günde bir ekmek ve çeşitli yiyecekler getirerek doyuruyor.

İlçeden köpeklere ekmek ve yiyecek getirenlerden Turhan Koçaş, AA muhabirine, köyün büyük bölümünün boşaltıldığını bu yüzden köpeklerin sahipsiz kaldığını söyledi.

Koçaş, köpeklerin mutlaka korunmaya alınması gerektiğini belirterek, "Burada aç köpeklerin olduğunu duyduk. Köpekler için yiyecek, ekmek getirdik ve onları doyurduk. Bu dünyada yaşam hakkı yalnızca insanların değil, onların da var. Bu köpeklerin bir şekilde hayvan barınaklarına götürülüp korunması gerekiyor. Köy sakinleri 100 tane köpek olduğunu söylüyor, buna bir çözüm bulunması lazım." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanan Karakurt HES Barajı, yapımının tamamlanmasıyla 8 Şubat 2020'den itibaren su tutmaya başladı.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşlar su altında kalacak evleri sökerek malzemeleri taşıdı, köyün üst kısmında ise yaklaşık 15 ev kaldı.

Barajı su tutması sebebiyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kars-Erzurum Sarıkamış ilçesi çevre yolunu trafiğe kapatmıştı.

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