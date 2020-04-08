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Barajda bulunan beden parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti

MANİSA HABERLERİ  | 08.04.2020 18:53 | Son Güncelleme

Barajda bulunan beden parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde iki farklı baraj gölünde bulunan beden parçalarının 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Eren'e ait olduğunun kesinleştiği öğrenildi.

Özcan Eren'in babası İsmail Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan DNA incelemesi sonucunda vücut parçalarının oğluna ait olduğunun, kendisine bildirildiğini kaydetti.

Parçaları yarın teslim alacaklarını aktaran acılı baba, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazeyi Bayat Mahallesi'nde toprağa vereceklerini bildirdi.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan ilçede veterinerlik yapan M.T. (44) tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.T, tutuklu olduğu cezaevinde SEGBİS aracılığıyla yeniden ifade verip, Eren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

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