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Barbaros Hayrettin Mahallesinde altyapı çalışması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Barbaros Hayrettin Mahallesinde altyapı yenileme çalışması yapıyor.Kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan bölgelere müdahale etmeye devam eden Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, bu noktalardan bir tanesi olan Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde de altyapı yenileme çalışmalarına başladı.Aşırı yağışlarda ciddi sorunların yaşandığı mahalledeki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mahalle sakinlerinin bundan sonraki kış mevsimlerinde daha rahat etmeleri için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Barbaros Hayrettin Mahallesinde altyapı yenileme çalışması yapıyor.
Kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan bölgelere müdahale etmeye devam eden Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, bu noktalardan bir tanesi olan Barbaros Hayrettin Mahallesi’nde de altyapı yenileme çalışmalarına başladı.
Aşırı yağışlarda ciddi sorunların yaşandığı mahalledeki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mahalle sakinlerinin bundan sonraki kış mevsimlerinde daha rahat etmeleri için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

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