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Barcelona'da Arda Turan sesleri

İSPANYA HABERLERİ  | 04.02.2020 21:43 | Son Güncelleme

Barcelona idmanında sakatlanan Ousmane Dembele, sezonu büyük ölçüde kapattı ve "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı.

Barcelona'da Arda Turan sesleri

Barcelona'ya transfer olduktan sonra, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ousmane Dembele, bir kez daha sakatlandı. Barcelona idmanında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu, sezonu büyük ölçüde kapattı. Bu sakatlığın ardından Katalan basınında Arda Turan'ın Barcelona'ya dönebileceği iddia edildi.

Ousmane Dembele; Borussia Dortmund ile çok parlak bir dönem geçirdikten sonra, 2017/2018 sezonu başında, İspanyol devi Barcelona'ya 125 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

İspanyol kulübündeki 9. sakatlığını yaşayan Dembele, bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 456 gününü sakatlık altında geçirmiş olacak. Bu sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giyebilen Dembele, takımına 1 gollük katkıda bulundu.

BARCELONA'DA ARDA TURAN SESLERİ

Öte yandan Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basınında "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Arda Turan'ın Dembele yerine süre bulabileceği belirtilirken, üst üste paylaşımlar geldi. Sport Muhabiri Albert Roge: "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak, tecrübeli oyuncunun kadroya dönebileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona arda turan Ousmane Dembele sakatlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
simdi barca dusunsun
Hiç güleceğim yoktu...
Yaa bıraksınlar galatasaraya satmak için bu pr işlerini barcelonada ancak file düzeltir
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