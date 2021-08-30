Barcelona'da Messi gitti, Emre Demir geldi!

Bir süredir görüşmeleri süren transferde son noktaya gelindi. Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, Barcelona'ya gidiyor. Emre Demir'i büyük bir potansiyel olarak gören Barcelona, uzun süredir Kayserispor ile görüşmeler halindeydi.
Diario Sport'un haberine göre Barcelona, Emre Demir'in transferi için Kayserispor ile 4 milyon Euro civarı bir bedele anlaşma sağladı.
16 yaşında Pedri'yi 20 milyon euro'ya transfer eden ve şu an dünyanın en iyi orta sahalarından birine sahip olduğuna inanan Barcelona'nın, 17 yaşındaki Emre Demir için de benzer bir düşünceye sahip olduğu bilgisi verildi.
Emre Demir'in imza atmasından sonra da en azından ocak ayına kadar Kayserispor'da kalacağı ve ardından Barcelona'ya geçerek önce B takımda kulübe adapte olacağı vurgulandı.
Mersin'de bulunan amatör takım Kuvayi Milliyespor'dan 8 yaşında Kayserispor altyapısına transfer olan Emre Demir, ilk profesyonel maçına 15 yaşında Akhisarspor karşısında çıkmıştı.
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