Barcelona'da Messi gitti, Emre Demir geldi!

Bir süredir görüşmeleri süren transferde son noktaya gelindi. Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, Barcelona'ya gidiyor. Emre Demir'i büyük bir potansiyel olarak gören Barcelona, uzun süredir Kayserispor ile görüşmeler halindeydi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Diario Sport'un haberine göre Barcelona, Emre Demir'in transferi için Kayserispor ile 4 milyon Euro civarı bir bedele anlaşma sağladı.

YENİ PEDRI OLABİLİR

16 yaşında Pedri'yi 20 milyon euro'ya transfer eden ve şu an dünyanın en iyi orta sahalarından birine sahip olduğuna inanan Barcelona'nın, 17 yaşındaki Emre Demir için de benzer bir düşünceye sahip olduğu bilgisi verildi.

İMZADAN SONRA DA KAYSERİ'DE KALACAK

Emre Demir'in imza atmasından sonra da en azından ocak ayına kadar Kayserispor'da kalacağı ve ardından Barcelona'ya geçerek önce B takımda kulübe adapte olacağı vurgulandı.

Mersin'de bulunan amatör takım Kuvayi Milliyespor'dan 8 yaşında Kayserispor altyapısına transfer olan Emre Demir, ilk profesyonel maçına 15 yaşında Akhisarspor karşısında çıkmıştı.



