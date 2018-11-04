Cengiz Ünder'e dev talip!

Cengiz Ünder'le ilgilenen Avrupa devlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Roma'da şans bulduğu süreleri iyi değerlendiren ve takımın önemli futbolcularından biri haline gelmeyi başaran Cengiz'le Premier Lig ekiplerinin yanı sıra La Liga'nın şampiyonu da ilgilenmeye başladı.
Serie A'nın resmi yayıncısı Sky Sport'un haberine göre, Barcelona'nın sportif direktörü Ariedo Braida, Roma'nın Fiorentina ile oynadığı lig maçında Cengiz'i izledi ve Türk yıldızla ilgili notlar aldı.
Maça ilk 11'de başlayıp 74 dakika sahada kalan Cengiz, 37 kez topla buluşurken yüzde 76.9 pas isabetiyle oynadı. Roma'yla 2022'ye dek kontratı bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. (Goal)
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