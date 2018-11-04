SPOR

Cengiz Ünder'e dev talip!

İSPANYA HABERLERİ  | 04.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder'e Barcelona talip oldu. Barcelona'nın sportif direktörü Ariedo Braida'nın Fiorentina-Roma maçını izleyerek Cengiz Ünder'le ilgili notlar aldığı ortaya çıktı.

Cengiz Ünder'e dev talip!

Cengiz Ünder'le ilgilenen Avrupa devlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Roma'da şans bulduğu süreleri iyi değerlendiren ve takımın önemli futbolcularından biri haline gelmeyi başaran Cengiz'le Premier Lig ekiplerinin yanı sıra La Liga'nın şampiyonu da ilgilenmeye başladı.

Serie A'nın resmi yayıncısı Sky Sport'un haberine göre, Barcelona'nın sportif direktörü Ariedo Braida, Roma'nın Fiorentina ile oynadığı lig maçında Cengiz'i izledi ve Türk yıldızla ilgili notlar aldı.

Maça ilk 11'de başlayıp 74 dakika sahada kalan Cengiz, 37 kez topla buluşurken yüzde 76.9 pas isabetiyle oynadı. Roma'yla 2022'ye dek kontratı bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. (Goal)

PARTNER'Gel de Sıla’ya âşık olma!''Gel de Sıla’ya âşık olma!'
Real Madrid 2 - 0 ValladolidReal Madrid 2 - 0 Valladolid
Sevilla Kral Kupası'nda Villanovense ile 0-0 berabere kaldıSevilla Kral Kupası'nda Villanovense ile 0-0 berabere kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder barcelona roma fiorentina

En Çok Okunan Haberler

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
barcelona ardayı harcadıgı gıbı bu cocuguda harcar. aklı varsa gıtmez lanet klube.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder'e dev talip!

Cengiz Ünder'e dev talip!

Real Madrid 2 - 0 Valladolid

Real Madrid 2 - 0 Valladolid

Sevilla Kral Kupası'nda Villanovense ile 0-0 berabere kaldı

Sevilla Kral Kupası'nda Villanovense ile 0-0 berabere kaldı

Real Madrid menajeri aracılığıyla Leonardo Jardim'e teklif götürdü

Real Madrid menajeri aracılığıyla Leonardo Jardim'e teklif götürdü

Real Madrid'de Perez döneminin en başarısızı Lopetegui

Real Madrid'de Perez döneminin en başarısızı Lopetegui

Messi'nin adı La Liga'da yılın oyuncusu ödülüne verilebilir

Messi'nin adı La Liga'da yılın oyuncusu ödülüne verilebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.