Barcelona'dan Galatasaray itirafı geldi! "Hiç kolay değildi"

İspanya La Liga'da oynayacakları Real Betis karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile oynadıkları müsabakayı yeniden değerlendirdi. Deplasmanda elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin saha içerisinde göründüğünden çok daha zorlu bir mücadeleye sahne olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin atmosferine ve gücüne dikkat çekti.

"O ATMOSFERDE OYNAMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

İstanbul deplasmanındaki atmosferin ve sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu baskının kendilerini zorladığını ifade eden Hansi Flick, "Galatasaray karşısında çok iyi bir iş çıkardık. O stadyumda, o atmosferde, o taraftarların önünde ve rakibin hücum gücünü de göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay bir maç değildi" şeklinde konuştu.

İKİ YÖNLÜ PERFORMANSA ÖVGÜ

Sarı-kırmızılı ekibin hücundaki tehditlerine karşı oyun disiplininden kopmadıklarını vurgulayan Alman teknik adam, takımının sahaya yansıttığı reaksiyondan memnun kaldığını dile getirdi. Zirve mücadelesi verdikleri Şampiyonlar Ligi kulvarında kritik bir üç puan aldıklarını aktaran Flick, zorlu atmosferde hem savunmada hem de hücum hattında sergiledikleri harika performans sayesinde sahadan galibiyetle ayrıldıklarını kaydetti.

SPOR CAMİASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Flick'in Real Betis maçı öncesinde Galatasaray'a dair yaptığı bu övgü dolu açıklamalar, İspanyol ve Türk basınında geniş yer buldu. Barcelona'nın aldığı 4-1'lik net skora rağmen tecrübeli çalıştırıcının İstanbul deplasmanının zorluğuna vurgu yapması, sarı-kırmızılı temsilcimizin Avrupa arenasındaki hücum gücüne ve taraftar etkisine verilen değer olarak yorumlandı.