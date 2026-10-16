Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sane kararı

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin gerisinde kalan Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk 11'deki yerini kaybeden ve skor katkısı üretemeyen Alman futbolcu hakkında sarı kırmızılı yönetimin tutumu belli oldu.

GÖNDERİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'de düzenli olarak forma giyemeyen Leroy Sane hakkında Alman basınından Sky Sports DE önemli bir iddia ortaya attı. Habere göre sarı kırmızılı yönetim, deneyimli futbolcuyla yola devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de Alman oyuncuya destek verdiği ve Sane'nin performansını yükselteceğine inandığı belirtildi. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun takım içindeki geleceğiyle ilgili olumsuz bir karar alınmasının gündemde olmadığı aktarıldı.

BU SEZON SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI

Sezona istediği gibi başlayamayan Leroy Sane, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 karşılaşmanın yalnızca 4'ünde ilk 11'de görev aldı. İlk 11 dışında kaldığı maçlarda ise en fazla 32 dakika sahada kalabildi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Galatasaray'da bu sezon skora katkı sağlayamayan Sane, Barcelona maçının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum.

Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız."