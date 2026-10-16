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Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sane kararı

Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kalan Leroy Sane'nin geleceği tartışma konusu oldu. İlk 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcuyla ilgili Alman basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı yönetimin yaklaşımı ve Dursun Özbek'in deneyimli oyuncu hakkındaki tutumu ise dikkat çekti.

Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sane kararı
Cevdet Berker İşleyen
Sanel Saljic

Sanel Saljic

AVU Avusturya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Austria Wien
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Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin gerisinde kalan Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk 11'deki yerini kaybeden ve skor katkısı üretemeyen Alman futbolcu hakkında sarı kırmızılı yönetimin tutumu belli oldu.

GÖNDERİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray dan Sane kararı 1

Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'de düzenli olarak forma giyemeyen Leroy Sane hakkında Alman basınından Sky Sports DE önemli bir iddia ortaya attı. Habere göre sarı kırmızılı yönetim, deneyimli futbolcuyla yola devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de Alman oyuncuya destek verdiği ve Sane'nin performansını yükselteceğine inandığı belirtildi. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun takım içindeki geleceğiyle ilgili olumsuz bir karar alınmasının gündemde olmadığı aktarıldı.

BU SEZON SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI

Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray dan Sane kararı 2

Sezona istediği gibi başlayamayan Leroy Sane, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 karşılaşmanın yalnızca 4'ünde ilk 11'de görev aldı. İlk 11 dışında kaldığı maçlarda ise en fazla 32 dakika sahada kalabildi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray dan Sane kararı 3

Galatasaray'da bu sezon skora katkı sağlayamayan Sane, Barcelona maçının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum.

Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız."

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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Leroy Sane
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