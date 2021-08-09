SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona, Messi olmadan ilk kupayı kazandı

Barcelona, Messi olmadan ilk kupayı kazandı

09.08.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti ve kulübün kurucusu Joan Gamper'in onuruna her yıl yapılan maçta kupanın sahibi oldu.

Barcelona, Messi olmadan ilk kupayı kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı İtalyan kulübü Juventus'u 3-0 yendi.

456

Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Massimiliano Allegri'nin 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe getirildiği Juventus ile karşılaştı.

Barcelona'nın Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ilk 11'de sahaya çıktı. Katalan ekibi, Depay, Braithwaite ve Puig'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Messi gözyaşlarıyla veda ettiMessi gözyaşlarıyla veda etti
PARTNERAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdıAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı
Messi, gözyaşlarına hakim olamadıMessi, gözyaşlarına hakim olamadı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

İşte F.Bahçe'nin hedefindeki golcü

İşte F.Bahçe'nin hedefindeki golcü

Galatasaray'dan yıldız isme son teklif

Galatasaray'dan yıldız isme son teklif

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sona erdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Messi ve Fenerbahçe çılgınlığı

Messi ve Fenerbahçe çılgınlığı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.