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Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu!

09.03.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek Barcelona'nın maç kadrosu belli oldu. Gavi, Ansu Fati, Samuel Umtiti, Sergi Roberto ve Daniel Alves çeşitli nedenlerden dolayı kadroda yer alamadılar.

Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu!

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Barcelona'nın da maç kadrosu belli oldu.

Barcelona'da takımın önemli isimlerinden Gavi, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan isimler Ansu Fati, Samuel Umtiti ve Sergi Roberto da yoklar. Diego Alves ise devre arasında transfer edilen diğer üç ismin değişiklik hakkıyla yazıldıkları UEFA listesinde yer almıyor.

Elche maçının kadrosunda yer almayan Martin Braithwaite ise Galatasaray maçı kadrosunda kendine yer buldu.

İŞTE BARCELONA'NIN GALATASARAY MAÇI KADROSU

Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Mingueza, Eric, Aubameyang, Nico y Arnau Tenas

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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