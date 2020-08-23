SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'nın yeni transferi Pjanic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Barcelona'nın yeni transferi Pjanic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

İSPANYA HABERLERİ  | 23.08.2020 21:34 | Son Güncelleme

Barcelona'nın yeni transferi Pjanic'e büyük şok. Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Barcelona'nın yeni transferi Pjanic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Miralem Pjanic'in Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncunun sağlığı yerindedir ve oyuncu evinde karantinaya alınmıştır. Bosna Hersekli futbolcu 15 günden önce takıma katılamayacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Suarez'den beklenmedik karar!Suarez'den beklenmedik karar!
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
En çok vaka olan 5 ilden biri! Dudak uçuklatan 'korona' cezası
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
Vedat Muriqi'in yeni takımı belli oldu
Ozan Tufan ayrılıyor! Fatih Terim devrede...
Ozan Tufan ayrılıyor! Fatih Terim devrede...
Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...
Fatih Terim'den ters köşe! Arda Turan...
Falcao'dan flaş Arda Turan itirafı
Falcao'dan flaş Arda Turan itirafı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!
Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tarihi karar! Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!
Tarihi karar! Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'nın yeni transferi Pjanic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Barcelona'nın yeni transfer koronavirüse yakalandı!
Luiz Suarez, yedek beklemeyi kabul edecek
Suarez'den beklenmedik karar!
Lionel Messi 1 milyar dolar kazanacak
Messi 1 milyar dolar kazanacak
Gareth Bale Manchester United yolcusu
İşte Gareth Bale'in yeni takımı!
Barcelona'da Messi depremi! Kararını açıkladı: Ayrılık...
Barcelona'da Messi depremi! Kararını açıkladı
Barcelona'da Ronald Koeman dönemi
Messi'nin yeni hocası belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.