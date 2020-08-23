Barcelona'nın yeni transferi Pjanic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.
Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.
"Miralem Pjanic'in Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncunun sağlığı yerindedir ve oyuncu evinde karantinaya alınmıştır. Bosna Hersekli futbolcu 15 günden önce takıma katılamayacaktır."
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