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Barcelona ve Paris, Neymar için görüşüyor!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.08.2019 08:00 | Son Güncelleme

Barcelona, eski yıldızı Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris Saint Germain'li yetkililerle görüşmelere başladı.

Barcelona ve Paris, Neymar için görüşüyor!

Barcelona, Neymar'ı yeniden kadrosuna katabilmek için Paris Saint Germain'e teklifini sundu. Katalan devinin patronu Josep Maria Bartomeu ve Paris Saint Germain başkanı Nasır el-Halifi'in yüzyüze gerçekleştirdiği görüşmede detaylar ortaya çıktı.

BARÇA TEKLİFİNİ YAPTI, PSG ÇEKİMSER

Barça, 2017 yazında 222 milyon euro bedelle Fransız devine gönderdiği Neymar için sunduğu teklifte 100 milyon euro + Coutinho'yu önerdi. PSG Başkanı Nasır el-Halifi'nin ise Coutinho önerisine sıcak baktığı ancak ücretin 130 milyon euro olması gerektiğni aktardığı belirtildi.

PSG'Lİ TARAFTARLAR PROTESTO ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Paris Saint Germain'in Nimes ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmaya taraftarın protestosu damga vurmuştu. Neymar'a olan öfkelerini pankartlar ve tezhuratlarla dile getiren Fransızlar, Brezilyalı yıldızı istemediklerini net bir şekilde ifade etmişti.

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