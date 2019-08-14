Barcelona ve Paris, Neymar için görüşüyor!

Barcelona, Neymar'ı yeniden kadrosuna katabilmek için Paris Saint Germain'e teklifini sundu. Katalan devinin patronu Josep Maria Bartomeu ve Paris Saint Germain başkanı Nasır el-Halifi'in yüzyüze gerçekleştirdiği görüşmede detaylar ortaya çıktı.

BARÇA TEKLİFİNİ YAPTI, PSG ÇEKİMSER

Barça, 2017 yazında 222 milyon euro bedelle Fransız devine gönderdiği Neymar için sunduğu teklifte 100 milyon euro + Coutinho'yu önerdi. PSG Başkanı Nasır el-Halifi'nin ise Coutinho önerisine sıcak baktığı ancak ücretin 130 milyon euro olması gerektiğni aktardığı belirtildi.

PSG'Lİ TARAFTARLAR PROTESTO ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Paris Saint Germain'in Nimes ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmaya taraftarın protestosu damga vurmuştu. Neymar'a olan öfkelerini pankartlar ve tezhuratlarla dile getiren Fransızlar, Brezilyalı yıldızı istemediklerini net bir şekilde ifade etmişti.

