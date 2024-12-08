Barış Alper Yılmaz'ın babasından kafa karıştıran Manaj yorumu: Seni çok seviyorum

Sonucu merakla beklenen maçta Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 3-2'lik skorla geçti. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önüne geçen Galatasaray'da akıllar Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığında kaldı.

HAKEMİN KARARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın son bölümlerinde Rey Manaj, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi monitörün başına gitmesine rağmen Manaj'a kırmızı kart göstermedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BABASINDAN KAFA KARIŞTIRAN YORUM

Bu olay maçın önüne geçti ve tartışmaları da beraberin getirdi. Pozisyon herkes tarafından tartışılırken, Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan dikkat çeken yorumlar geldi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Manaj'ın maç ile ilgili olarak yaptığı paylaşıma yorum yazan Yüksel Yılmaz, "Seninle tanışmak isterim ve de mutlaka tanışacağız. Seni çok seviyorum... Manaj seni çok görmek ve karşılaşmak isterim" dedi.