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Barış Manço’nun ismi Şahinbey’de yaşayacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi küçük ve büyük herkesin sevgilisi olan Barış Manço’nun ismi Mavikent’te yapılan parkta yaşatacak.Şehrin ve ilçenin yeşil alan miktarını yaptığı parklarla artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent’e yeni yapılan Barış Manço Çocuk Dünyası Park çalışmasını ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı.Çocuklar tarafından çok sevilecekŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan parkın tamamen çocuklara hitap edeceğini belirterek, “Mavikent Mahallesi bizim sıfırdan kurduğumuz bir mahallemiz.

Şahinbey Belediyesi küçük ve büyük herkesin sevgilisi olan Barış Manço’nun ismi Mavikent’te yapılan parkta yaşatacak.
Şehrin ve ilçenin yeşil alan miktarını yaptığı parklarla artıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent’e yeni yapılan Barış Manço Çocuk Dünyası Park çalışmasını ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Çocuklar tarafından çok sevilecek
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan parkın tamamen çocuklara hitap edeceğini belirterek, “Mavikent Mahallesi bizim sıfırdan kurduğumuz bir mahallemiz. Burada 5 bin’in üzerinde konut yaptık ve yaklaşık 30 bin’e yakın vatandaşımız yaşıyor. Bu bölgeye Barış Manço Çocuk Dünyası Parkı’nı yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin m2 alan üzerine tamamen çocuk oyun gruplarından oluşan park olacak. Daha öncede benzerlerini yapmıştık ve çocuklar tarafından çok sevilmişti. Lunapark gibi her çeşit oyuncağın bulunduğu çocuklara özel bir park olacak. Parkımızın yapımı hala devam ediyor. İnşallah çocuklarımız burayı severek kullanacak. Yakın bir zamanda tamamlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız ”dedi.

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